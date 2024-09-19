ФСБ задержала жителя Херсонской области за комментарии с поддержкой «Азова»

В Херсонской области ФСБ задержала мужчину за комментарии с поддержкой «Азова»

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя за комментарии с поддержкой деятельности украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, в апреле задержанный неоднократно писал комментарии, публично оправдывающие деятельность украинского военизированного националистического объедения.

Ранее Пензенский областной суд приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы 35-летнего работника оборонного предприятия за переписку с представителем польской разведки.