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14:46, 19 сентября 2024Мир

Германия проверит использование Израилем немецкого оружия

Bloomberg: Германия проверит использование Израилем немецкого оружия в Газе

Фото: Baz Ratner / Reuters

Германия проверит, не использует ли Израиль поставленное немецкое оружие в нарушение международного права. Об этом заявил министр экономики Роберт Хабек, передает Bloomberg.

По словам министра, к системам вооружений, размещенным в секторе Газа, «где есть подозрения в нарушении международного гуманитарного права, будет применяться иной подход». При этом он добавил, что Израилю будет по-прежнему поставляться все оружие, необходимое для защиты от атак исламского движения «Хезболлы» из Ливана.

Ранее стало известно, что Великобритания частично приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в секторе Газа. По словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, это решение было принято после проведения юридического обзора.

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      Виктория Кондратьева
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