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13:35, 19 сентября 2024Россия

Глава крымского города покинула свой пост

Глава Ялты Павленко покинула пост по истечении срока полномочий
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Выдревич / фотохост-агентство ТАСС

Глава Ялты Янина Павленко покинула пост по истечении срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Друзья! Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг», — написала глава крымского города.

ЖЗЛ

Она также поблагодарила главу Крыма Сергея Аксенова и других региональных политиков за поддержку. Помимо того, Павленко отметила, что готова снова претендовать на должность градоначальника.

Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится на СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.

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      Никита Абрамов
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