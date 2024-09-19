Глава крымского города покинула свой пост

Глава Ялты Павленко покинула пост по истечении срока полномочий

Глава Ялты Янина Павленко покинула пост по истечении срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Друзья! Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг», — написала глава крымского города.

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Она также поблагодарила главу Крыма Сергея Аксенова и других региональных политиков за поддержку. Помимо того, Павленко отметила, что готова снова претендовать на должность градоначальника.

Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится на СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.