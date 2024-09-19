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22:06, 19 сентября 2024Экономика

Названа целевая аудитория ипотеки под 20 процентов

«Pro Обмен»: 20%-ная ипотека приемлема при альтернативной сделке с жильем

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Нынешние ставки по жилищным кредитам кажутся заградительными для многих россиян. Однако есть и те, кого не пугает 20 процентов годовых. О целевой аудитории рыночной ипотеки агентству РИА Новости рассказали эксперты.

По мнению руководителя агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерины Никитиной, сегодняшние ставки остаются терпимыми для тех, кто рассматривает альтернативную сделку. В этом случае покупка новой квартиры осуществляется одновременно с продажей имеющейся. Недостающая сумма покрывается за счет ипотечного займа. «В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платеж получается вполне приемлемым», — пояснила собеседница агентства.

По текущим условиям ипотеку также готовы брать покупатели «вторички». На сделки с готовым жильем приходится около 75-80 процентов, отметили в компании «Инком-Недвижимость». Кроме того, 20-процентная ставка не сильно смущает флипперов — покупателей, приобретающих жилье для последующей перепродажи. По словам замгендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игоря Жигунова, расходы на погашение ипотеки с лихвой компенсируются в будущем. «"Флипперы", которые берут убитую квартиру в кредит по ставке даже 20 плюс, делают за два месяца хороший косметический ремонт и продают квартиру на 20 процентов дороже», — поделился эксперт. Помимо этого, рыночные ставки по ипотеке не становятся препятствием для обладателей маткапитала и прочих средств господдержки.

Ранее ипотечников предупредили о новых рисках при покупке жилья. Так, в последнее время средства дольщиков стали переводить не на эскроу-счета, а на аккредитивы. Последние, как подчеркивают эксперты, не застрахованы от банкротства банка.

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      Виктория Клабукова
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