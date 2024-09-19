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18:09, 19 сентября 2024Мир

Истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут

Истребители ВВС Израиля сымитировали налет на Бейрут

Фото: STR New / Reuters

Истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сымитировали налет на Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.

Уточняется, что их неожиданное вторжение вызвало панику у жителей столицы. Истребители также сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, вызвав несколько оглушительных хлопков.

Ранее Насралла заявил, что Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства. Он подчеркнул, что страна вошла в состояние войны с Израилем.

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      Виктория Кондратьева
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