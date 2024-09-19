Истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут

Истребители ВВС Израиля сымитировали налет на Бейрут

Истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сымитировали налет на Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.

Уточняется, что их неожиданное вторжение вызвало панику у жителей столицы. Истребители также сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, вызвав несколько оглушительных хлопков.

Ранее Насралла заявил, что Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства. Он подчеркнул, что страна вошла в состояние войны с Израилем.