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15:48, 19 сентября 2024Мир

Команда демократки Харрис ограничила ее в общении с прессой по одной причине

Axios: команда Харрис не доверяет ей общение с прессой из-за ее комментариев

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Избирательный штаб и команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис намеренно ограничивают ее контакты с прессой, потому что не доверяют ее умению общаться с журналистами. Об этом сообщает Axios со ссылками на источники в избирательном штабе демократки.

«Команда Харрис считает, что ограничение взаимодействия с прессой — правильная стратегия [для сохранения ее рейтинга], даже если это расстраивает журналистов... Некоторые из самых худших моментов Харрис на посту вице-президента произошли во время интервью, когда она делала легкомысленные или неясные комментарии по поводу ключевых политических вопросов», — говорится в публикации.

17 сентября стало известно, что, согласно новым социологическим опросам компании Morning Consult, Харрис уже опередила своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов. «Morning Consult отмечает, что согласно опросу, Харрис поддерживает 51 процент опрошенных по сравнению с 45 процентами у Трампа, что является новым рекордом для кандидата в президенты от Демократической партии», — сообщили обозреватели Axios.

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      Виктория Кондратьева
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