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02:37, 19 сентября 2024Россия

Минцифры опровергло данные об уязвимости в реестре электронных повесток

В Минцифры России сообщили об отсутствии уязвимостей на сайте реестра повесток

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минцифры России опровергло данные об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через «Госуслуги» на всех ресурсах работает в штатном режиме.

Там добавили, что данные пользователей защищены надежно, а портал взломать невозможно, поскольку для его защиты используется многоэшелонированный подход.

В пресс-службе «Ростелекома» также не подтвердили информацию об уязвимости. «"Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала "Госуслуг", а также сохранность персональных данных», — заключили в компании.

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      Марина Совина
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