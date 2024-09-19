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18:29, 19 сентября 2024Экономика

Мосбиржа предложила трейдерам зарабатывать на бобах

Мосбиржа: с 24 сентября начнутся торги фьючерсами на какао-бобы

Фото: Mario Heller / Unsplash

На Московской бирже 24 сентября 2024 года начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Об этом сообщил ее официальный сайт.

Торги и расчеты будут проходить в рублях. Базовый актив фьючерса — цена этих бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику стоимости этого товара, привозимого из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

По словам управляющего директора рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой, в настоящее время участники рынка заинтересовались как раз сегментом товарных инструментов. С одной стороны, это связано c повышением стоимости сырья, а с другой — потребностью в диверсификации вложений.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа обновила методику расчета индексов акций. С 24 сентября его будут дополнительно рассчитывать в юанях. Ценовой индекс в этой валюте станет рассчитываться раз в 15 секунд.

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      Кирилл Луцюк
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