Мосбиржа предложила трейдерам зарабатывать на бобах

Мосбиржа: с 24 сентября начнутся торги фьючерсами на какао-бобы

На Московской бирже 24 сентября 2024 года начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Об этом сообщил ее официальный сайт.

Торги и расчеты будут проходить в рублях. Базовый актив фьючерса — цена этих бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику стоимости этого товара, привозимого из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

По словам управляющего директора рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой, в настоящее время участники рынка заинтересовались как раз сегментом товарных инструментов. С одной стороны, это связано c повышением стоимости сырья, а с другой — потребностью в диверсификации вложений.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа обновила методику расчета индексов акций. С 24 сентября его будут дополнительно рассчитывать в юанях. Ценовой индекс в этой валюте станет рассчитываться раз в 15 секунд.