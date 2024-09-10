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16:37, 10 сентября 2024Экономика

Индекс Мосбиржи начнут рассчитывать в юанях

Мосбиржа начнет рассчитывать индекс акций в юанях

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Мосбиржа обновила методику расчета индексов акций, сообщается на сайте площадки. С 24 сентября его начнут дополнительно рассчитывать в китайской валюте.

Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться один раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут определяться ежедневно по итогам основной торговой сессии.

Также в материалах отмечается, что расчет ценовых отраслевых индексов строительных компаний и информационных технологий, которые сейчас рассчитываются раз в день, будет переведен на режим один раз в 15 секунд в течение основной торговой сессии.

В последние недели индекс Мосбиржи подвержен значительным колебаниям. Так, 2 сентября он пережил самое резкое за два года падение, потеряв около четырех процентов, а по итогам основной сессии 9 сентября наоборот вырос более чем на три процента.

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      Дмитрий Воронин
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