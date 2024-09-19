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22:25, 19 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли сроки обеспечения связи в случае блэкаута

Связь на Украине в случае блэкаута сможет проработать не более четырех часов

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Связь в случае блэкаута на Украине сможет проработать не более четырех часов. Такие сроки обеспечения связи крупнейшими операторами раскрыл украинский телеканал «Общественное».

Телеканал побеседовал с представителями операторов связи «Киевстар», lifecell и Vodafone. В компаниях сообщили о своих оценках работоспособности сетей в условиях полного отключения электроснабжения.

В «Киевстар» отметили, что лишь 60 процентов площадок компании с базовыми станциями связи могут работать без света более четырех часов, еще 40 процентов — примерно два-три часа. Больше половины станций lifecell оборудованы батареями, которых хватит на четыре часа. Представители Vodafone сообщили, что все их станции оснащены батареями, большая часть из которых проработает без света «от четырех до шести часов».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила от всех соседних европейских стран советское оборудование для энергетики. По его словам, устойчивость энергетики является «одним из самых больших вызовов этих зимы и осени».

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      Маргарита Пименова
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