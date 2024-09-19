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10:04, 19 сентября 2024Россия

Над российским регионом сработала система ПВО

МО России: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, система ПВО сбила в небе над регионом беспилотник Вооруженных сил Украины. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Также Украина пыталась нанести удар по Белгородской области в ночь с 18 на 19 сентября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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