МО России: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, система ПВО сбила в небе над регионом беспилотник Вооруженных сил Украины. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Также Украина пыталась нанести удар по Белгородской области в ночь с 18 на 19 сентября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.