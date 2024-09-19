НАТО начала строить форпост на северной границе России

НАТО строит форпост для ВС на границе с Карелией и Мурманской областью

Альянс НАТО начал строительство новой базы в финской Лапландии, которая станет форпостом к северу от российской границы. Об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet (SvD).

«Эти силы представляют собой так называемые передовые сухопутные силы», — указывает издание. В публикации отмечают, что на базе в Финляндии планируют разместить штаб наземных операций НАТО.

Курировать работу базы будет Швеция, которая передислоцирует туда от 20 до 50 своих офицеров.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что королевство «стремится взять на себя роль координирующей страны в организации передовых сухопутных войск в Финляндии».