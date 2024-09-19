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11:21, 19 сентября 2024Мир

НАТО начала строить форпост на северной границе России

НАТО строит форпост для ВС на границе с Карелией и Мурманской областью

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Альянс НАТО начал строительство новой базы в финской Лапландии, которая станет форпостом к северу от российской границы. Об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet (SvD).

«Эти силы представляют собой так называемые передовые сухопутные силы», — указывает издание. В публикации отмечают, что на базе в Финляндии планируют разместить штаб наземных операций НАТО.

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Курировать работу базы будет Швеция, которая передислоцирует туда от 20 до 50 своих офицеров.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что королевство «стремится взять на себя роль координирующей страны в организации передовых сухопутных войск в Финляндии».

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