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16:05, 19 сентября 2024Моя страна

Названы топ-7 регионов России для желающих продлить лето

Россиянам посоветовали отдыхать осенью в Астрахани или Калмыкии

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Астраханская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область и Краснодарский край вошли в топ-7 регионов России, где можно отдохнуть в тепле осенью. Направления для желающих продлить лето подобрали эксперты сервиса путешествий «Туту», материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалисты отметили Астраханскую область, где температура в сентябре держится на отметке 24-25 градусов. «В Волге искупаться уже, скорее всего, не получится, зато возможностей для прогулок, рыбалки и вылазок на природу — сколько угодно», — отмечают авторы материала.

Кроме того, в начале осени россиянам рекомендовали посетить Калмыкию. «Ей есть что показать: это единственный европейский регион, где в основном исповедуют буддизм. В сентябре в Калмыкии много теплых дней, так что, если хотите полюбоваться храмами и ухватить лето за хвост, вам сюда», — пояснили эксперты.

В Волгоградской области туристам советуют покататься на подземном трамвае, посетить площадь Павших Борцов и Мамаев курган, а в Краснодарском крае — искупаться на одном из пляжей Сочи, Анапы или Геленджика. «В сентябре еще купаются — море теплое, а стоимость номеров в отелях обычно ниже, чем в июле и августе», — уточнили в сервисе.

Также в список удачных осенних направлений вошли Ростовская область, Северная Осетия и Ставропольский край.

Ранее россиянам перечислили другие направления для отдыха осенью. Среди них оказались Нижегородская область, Дагестан и Алтай.

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      Марк Успенский
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