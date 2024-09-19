Невозможность раздать россиянам деньги для подъема экономики объяснили

Профессор Сорокина: в РФ нет спада в экономике и раздавать деньги людям не нужно

Россия не может раздавать деньги населению по примеру властей Таиланда. Невозможность таким образом достичь подъема экономики объяснила директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина, ее слова приводит РИА Новости.

Правительство азиатской страны объявили выплаты социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч батов (порядка 27,5 тысячи рублей). Выплаты получат 14,6 миллиона жителей, ожидается, что такой шаг повысит темпы экономического развития страны.

Подобная мера неприменима в России, так как спада в экономике пока не наблюдается: в 2023 году ВВП России вырос на 3,6 процента, в доковидном 2018-м — на 2,8 процента, в то время как у Таиланда эти показатели 1,9 и 4,2 процента соответственно. При этом Центробанк постоянно жалуется на перегрев экономики и инфляцию издержек, отметила Сорокина.

Ранее стало известно, что бюджетные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025-2030 годах урежут до 330 миллиардов рублей, что на 21 процент меньше, чем в последние шесть лет. Федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» станет частью более крупного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», финальные параметры которого в настоящее время неизвестны.