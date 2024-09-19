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19:57, 19 сентября 2024Наука и техника

Опровергнуто влияние одиночества на заболевания органов

Nature Human Behaviour: опровергнуто влияние одиночества на заболевания органов

Фото: Carolina / Unsplash

Группа медицинских исследователей из Больницы мозга при Медицинском университете Гуанчжоу совместно с коллегами из Третьей больницы при Университете Сунь Ятсена, Народной больницы провинции Гуандун и Тулейнского университета в США опровергли мнение, что одиночество вызывает различные заболевания систем органов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Авторы исследования проанализировали данные о пациентах, чтобы изучить связь между одиночеством и различными заболеваниями. Они установили, что одиночество может влиять на психическое здоровье, вызывая депрессию, тревожность и бессонницу. Однако для ряда заболеваний, которые ранее связывались с одиночеством, таких как высокое кровяное давление и проблемы с пищеварением, результаты показали, что причины могут быть другими.

Для подтверждения своих выводов ученые обратились к крупным биомедицинским базам данных США, Китая и Великобритании, которые содержат информацию о сотнях тысяч пациентов. Они сосредоточились на 30 из 56 предварительно выбранных состояний, которые ранее были связаны с одиночеством. Затем исследователи провели статистический анализ данных 26 из этих заболеваний, опираясь на доступную генетическую информацию.

Результаты анализа показали, что многие из заболеваний, которые, как считалось, вызывались одиночеством, на самом деле имели другие причины. Исследователи выявили, что у пациентов с этими заболеваниями одиночество часто возникало как сопутствующее состояние, а не было причиной развития болезней. Однако одиночество по-прежнему ассоциировалось с повышенным риском психических расстройств и могло влиять на изменения в организме, такие как воспалительные процессы и колебания уровня гормонов.

Исследователи пришли к выводу, что одиночество действительно может вызывать психические заболевания и вносить вклад в развитие некоторых физических состояний. Тем не менее для полного понимания этой связи необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие болезни вызваны одиночеством, а какие возникают по другим причинам.

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      Александр Еникеев
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