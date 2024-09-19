Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

А2: каждый третий россиянин стал лучше относиться к китайской продукции

В России 41 процент граждан считают самыми лучшими китайскими товарами электронику и аксессуары. Это выяснили эксперты аналитического агентства А2, результаты проведенного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, выяснилось, что 40 процентов россиян считают, что китайские товары отличаются высоким качеством. Еще 34 процента признались, что за последние несколько лет стали лучше относиться к продукции из КНР. В то же время 14 процентов заявили, что стали хуже относиться к данным товарам.

Одежду и обувь из КНР считают качественными 19 процентов опрошенных. А самым известным брендом оказался Xiaomi, который назвали 29 процентов респондентов.

Выбирая китайскую продукцию, 42 процента жителей РФ прислушиваются к рекомендациям друзей, а 35 процентов изучают отзывы.

Ранее появился прогноз, что в России могут на 7-20 процентов подорожать товары из Китая. Причиной такого развития событий станут проблемы в расчетах между двумя государствами. Дело в том, что некоторые китайские банки, нежелающие попасть под вторичные санкции, начали отказывать локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами.