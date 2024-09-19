Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 19 сентября 2024Экономика

Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

А2: каждый третий россиянин стал лучше относиться к китайской продукции

Фото: Yang Zhisen / Globallookpress.com

В России 41 процент граждан считают самыми лучшими китайскими товарами электронику и аксессуары. Это выяснили эксперты аналитического агентства А2, результаты проведенного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, выяснилось, что 40 процентов россиян считают, что китайские товары отличаются высоким качеством. Еще 34 процента признались, что за последние несколько лет стали лучше относиться к продукции из КНР. В то же время 14 процентов заявили, что стали хуже относиться к данным товарам.

Одежду и обувь из КНР считают качественными 19 процентов опрошенных. А самым известным брендом оказался Xiaomi, который назвали 29 процентов респондентов.

Выбирая китайскую продукцию, 42 процента жителей РФ прислушиваются к рекомендациям друзей, а 35 процентов изучают отзывы.

Ранее появился прогноз, что в России могут на 7-20 процентов подорожать товары из Китая. Причиной такого развития событий станут проблемы в расчетах между двумя государствами. Дело в том, что некоторые китайские банки, нежелающие попасть под вторичные санкции, начали отказывать локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Немцы разочаровались в правящей в Германии коалиции

      Стало известно об угрозе для НАТО из-за украинских F-16

      В России начали заканчиваться лимиты на льготную ипотеку

      Таксисты предупредили об уходе с рынка большинства некрупных компаний

      Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами

      В США раскрыли направленные на пейджеры перед взрывами в Ливане сообщения

      Замглавы МВД признался в нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов

      В России рассказали об ответе на создание базы НАТО у границы

      Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше