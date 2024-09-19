Россиянам напомнили о преимуществах жизни на первом этаже

«Миэль»: живя на первом этаже, легче согласовать перепланировку

Владельцам квартир на первых этажах порой легче согласовать перепланировку. Это в разговоре с «Российской газетой» подметила управляющий директор «Миэль — На Соколе» Ирина Пешич.

По наблюдениям эксперта, в некоторых видах перепланировок жильцам с первых этажей власти охотнее идут навстречу. В частности, хозяевам таких объектов чаще одобряют разделение квартиры на несколько студий, перенос мокрых зон и установку дополнительных санузлов.

Кроме того, Пешич выделяет в качестве преимущества жилья на первом этаже большую приватность. На первом этаже, как правило, меньше квартир, а, значит, и меньше соседей. «На мой взгляд, нет ничего такого, что категорически делало бы первый этаж чем-то более ущербным, нежели другие. Плюсов, я считаю, даже больше, чем минусов. И почему так "обижают" первые этажи — для меня загадка», — заключила собеседница издания.

Среди других достоинств проживания на первом этаже эксперты называют наличие запасного выхода на случай экстренных ситуаций, экономию на услугах грузчиков и, при наличии зеленых насаждений и клумб у дома, красивый вид из окна. Кроме того, такие собственники могут похвастаться более низкой квартплатой, в которую не включен тариф за содержание подъемника. Поломки лифта в этом случае также не страшны. Прежде всего первые этажи удобны пожилым и инвалидам. Но близость к выходу придется кстати и молодым родителям, вынужденным спускаться из подъезда с детской коляской. Вдобавок радует и отсутствие соседей снизу — это дает больше свободы жильцам и избавляет от лишних конфликтов.

Обычно недвижимость на первых этажах стоит дешевле. Однако привлекательную цену формируют известные недостатки такой жилплощади: сырость от протекающих в подвале труб, холодный пол, частые засоры канализации и тараканы. Вероятность столкнуться с оконным вором в таких квартирах также гораздо выше. Помимо этого, жильцов могут раздражать шум от входной двери и проходящих людей, а также ночные посиделки во дворе.

Еще одним плюсом проживания на первом этаже может быть освобождение от платежей за мусоропровод. Для того, чтобы отказаться от этой услуги, жильцы нижних этажей должны собрать более 25 процентов голосов в свою поддержку на собрании собственников.