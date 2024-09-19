Пленный командир ВСУ Павлуш: украинских солдат отправляют в один конец

Командование украинской армии отправляет своих солдат «в один конец». Об этом заявил пленный командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Павлуш, передает ТАСС.

Он рассказал, что его вместе с другими бойцами ВСУ привезли на окраину Торецка. Однако украинские военные не смогли дойти до своих позиций, так как по ним был сразу же нанесен удар из артиллерии и минометов.

«Нас послали на мясо. Просто тупо умереть. Сказали: "Вы берите с собой один сухпай, патроны на три дня, потом вас поменяют". По факту получилось, что это дорога в один конец была», — отметил Павлуш.

Ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Павлюк рассказал, что получил повестку от военкомов, когда шел на работу. Он отметил, что в роте из почти 100 человек большинство мужчин были мобилизованы таким образом.