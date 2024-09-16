Украинский военнопленный рассказал о принудительной мобилизации

Пленный солдат ВСУ Павлюк заявил, что его мобилизовали по пути на работу

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Павлюк рассказал, что его мобилизовали, когда он шел на работу. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Павлюк рассказал о принудительной мобилизации на Украине и сообщил, что патруль с работниками ТЦК вручил ему повестку по пути на работу. По его словам, таким образом призвали большинство мужчин из ее роты, в которой насчитывалось 94 человека.

«Когда начались потери, людям начало становиться страшно за свою жизнь», — заявил он.

Военнопленный добавил, что до личного состава ВСУ доводят мало сведений. О многом «приходится догадываться уже на позиции», подчеркнул он.

В апреле на Украине подписали закон об усилении мобилизации. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин.