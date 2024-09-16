Украинский военнопленный рассказал о принудительной мобилизации

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Павлюк рассказал, что его мобилизовали, когда он шел на работу. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
Павлюк рассказал о принудительной мобилизации на Украине и сообщил, что патруль с работниками ТЦК вручил ему повестку по пути на работу. По его словам, таким образом призвали большинство мужчин из ее роты, в которой насчитывалось 94 человека.
«Когда начались потери, людям начало становиться страшно за свою жизнь», — заявил он.
Военнопленный добавил, что до личного состава ВСУ доводят мало сведений. О многом «приходится догадываться уже на позиции», подчеркнул он.
В апреле на Украине подписали закон об усилении мобилизации. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин.