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07:46, 16 сентября 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о принудительной мобилизации

Пленный солдат ВСУ Павлюк заявил, что его мобилизовали по пути на работу

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Павлюк рассказал, что его мобилизовали, когда он шел на работу. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Павлюк рассказал о принудительной мобилизации на Украине и сообщил, что патруль с работниками ТЦК вручил ему повестку по пути на работу. По его словам, таким образом призвали большинство мужчин из ее роты, в которой насчитывалось 94 человека.

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«Когда начались потери, людям начало становиться страшно за свою жизнь», — заявил он.

Военнопленный добавил, что до личного состава ВСУ доводят мало сведений. О многом «приходится догадываться уже на позиции», подчеркнул он.

В апреле на Украине подписали закон об усилении мобилизации. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин.

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      Марина Совина
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