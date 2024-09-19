По делу главы автобронетанковой службы прошли обыски сразу по нескольким адресам

ТАСС: следователи провели обыски по нескольким адресам по делу генерала Путилова

Следователи по делу главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова, задержанного за получение крупной взятки, провели обыски сразу по нескольким адресам, сообщает ТАСС.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты документы и электронные носители информации, имеющие отношение к его делу. По словам собеседника, Путилова задержали по месту службы.

Ранее стало известно, что Путилова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей при заключении госконтракта. По данным следствия, генерал получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей.