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06:32, 19 сентября 2024Силовые структуры

По делу главы автобронетанковой службы прошли обыски сразу по нескольким адресам

ТАСС: следователи провели обыски по нескольким адресам по делу генерала Путилова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи по делу главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова, задержанного за получение крупной взятки, провели обыски сразу по нескольким адресам, сообщает ТАСС.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты документы и электронные носители информации, имеющие отношение к его делу. По словам собеседника, Путилова задержали по месту службы.

Ранее стало известно, что Путилова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей при заключении госконтракта. По данным следствия, генерал получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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