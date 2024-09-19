Почти половина покупающих жилье в Польше иностранцев оказались украинцами

Metrohouse: половина иностранцев, покупающих жилье в Польше, — граждане Украины

Почти половина иностранцев, покупающих жилье в Польше, имеют гражданство Украины. Об этом сообщается на официальном сайте польского агентства недвижимости Metrohouse.

«В группе иностранцев можно выделить украинцев, которые приобрели помещения общей площадью 400,6 тысячи квадратных метров, что составляет почти половину (48,15 процента) сделок, совершенных иностранцами», — указывает компания.

На втором месте в рейтинге иностранных покупателей жилья находятся граждане Белоруссии, которые приобрели 119,8 тысячи квадратных метров недвижимости. После белорусов следуют граждане Германии, России и Италии.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, потому что подобные выплаты создают препятствия для их возвращения в страну.