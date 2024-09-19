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11:17, 19 сентября 2024Силовые структуры

Подписку о невыезде взяли с фигурантов дела о нападении на российскую школу

СК взял подписку о невыезде с замдиректора школы в Челябинске и замглавы ЧОП

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи взяли подписку о невыезде с заместителя директора школы № 68 Челябинска, где ученик совершил вооруженное нападение на одноклассников и педагога. Об этом сообщает ТАСС.

Аналогичное постановление вынесено в отношении заместителя директора частного охранного предприятия (ЧОП), занимавшегося безопасностью учебного заведения.

18 сентября Центральный районный суд Челябинска отказался заключать их под стражу после рассмотрения соответствующего ходатайства следственных органов. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападение на челябинскую школу произошло утром 16 сентября. 13-летний ученик сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им одноклассников и учительницу. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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      Любовь Ширижик
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