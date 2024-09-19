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16:59, 19 сентября 2024Силовые структуры

Подполковник ФСИН заставил подчиненных красить его катер и попал под следствие

В Волгограде суд арестовал сотрудника ФСИН, которому подчиненные красили катер

Кадр: страница «Блокнот Волгоград (Новости)» во «ВКонтакте»

В Волгограде возбуждено уголовное дело против заместителя начальника местного филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) по подозрению в совершении должностного преступления, он заключен под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о подполковнике Михаиле Терентьеве, занимавшем пост заместителя директора филиала «Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России», уточняет V1.ru.

Он подозревается в совершении преступления по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По данным следствия, в апреле он заставил двух подчиненных красить его моторный катер, формально принадлежащий родственнику. Весь месяц, пока работники выполняли работу, они получали зарплату из бюджета, а в табель вносились ложные сведения о том, что они исполняли свои служебные обязанности в ФКУ.

Подполковник ФСИН пытался избавиться от катера стоимостью четыре миллиона рублей, как только узнал, что в отношении него проводится проверка. Он выставил его на продажу. Следователи добились ареста маломерного судна.

В основу уголовного дела легли материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности УФСИН и УФСБ по Волгоградской области. В настоящее время следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигуранта дела.

17 сентября сообщалось, что в Республике Алтай суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Сергея Растворова, который способствовал незаконной рубке лесов.

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      Любовь Ширижик
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