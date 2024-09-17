Бывшего замминистра природных ресурсов российского региона осудили за миллионный ущерб

На Алтае суд приговорил к 7 годам экс-замминистра природных ресурсов Растворова

В Республике Алтай суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По данным РИА Новости, речь идет о Сергее Растворове, который способствовал незаконной рубке лесов.

По версии следствия, с декабря 2021-го по февраль 2022 года Растворов неоднократно препятствовал работе компании, которая арендовала лесной участок для заготовки древесины. Своими действиями чиновник нанес фирме ущерб примерно на семь миллионов рублей.

Кроме того, с августа 2020-го по февраль 2022 года злоумышленник незаконно предоставил другой компании в аренду два лесных участка для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также заготовки древесины. При этом у коммерческой организации не было необходимых на это документов. Таким образом государственному лесному фонду России нанесли ущерб на сумму свыше 327 миллионов рублей.

Следователи также выяснили, что в 2021 году Растворов получил взятку в виде пиломатериала на 40 тысяч рублей. За это он внес в договор аренды лесного участка информацию об изменении основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя.

Растворова признали виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 290 («Получение взятки») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса региона, который получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.