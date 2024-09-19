Популярная страна Европы начнет проверять соцсети просителей шенгенских виз

Schengen Area News: Германия начнет проверять соцсети просителей шенгенских виз

Власти Германии приняли решение начать проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Об этом сообщается на сайте Schengen Area News.

Такую рекомендацию дала полиция популярной страны Европы для пресечения мошенничества. Правоохранители будут исследовать все открытые данные заявителей, чтобы впоследствии создавать так называемые профили риска.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение, средства передвижения, маршрут, орган, выдавший визу, цель поездки, указанное место назначения и некоторые другие сведения», — говорится в сообщении.

По мнению полиции, в открытом доступе можно найти много полезной информации о просителях визы. К примеру, узнать, активны ли они в сецсетях, состоят ли в каких-то группах, какие места посещали прежде. Кроме того, благодаря анализу таких данных можно выяснить, какая профессия у человека, и, следовательно, сколько он зарабатывает.

Ранее российскую туристку отказались пускать в Германию перед чемпионатом Европы по футболу из-за паспорта. Туристка заметила, что ее не депортировали — официально она еще имеет возможность приехать в Германию.