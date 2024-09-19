Посол России оценил вероятность импичмента Макрону

Посол России Мешков: процедура импичмента Макрона вряд ли приведет к результату

Начало процедуры импичмента президента Франции Эммануэля Макрона — медийная история, которая вряд ли приведет к результату. Вероятность импичмента французскому лидеру оценил посол России в Париже Алексей Мешков, сообщает РИА Новости.

«Дальше будут сложные расклады, ни при каких обстоятельствах оппозиция не сможет набрать необходимые две трети голосов обеих палат», — заявил дипломат.

Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики. Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента страны, в данный момент 12 из 22 его членов представляют левые партии. С предложением о выдвижении Макрону импичмента выступила левая коалиция «Непокорившаяся Франция».

Научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров отметил, что оппозиционное «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, скорее всего, воздержится от голосования, что сократит шансы на импичмент. По его словам, подобная ситуация вызвана тем фактом, что в отношении Макрона нет формальных, юридических оснований для отстранения с должности главы государства.

