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03:04, 19 сентября 2024Мир

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Хавьера Милея

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Милея
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Santiago Oroz / Globallookpress.com

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея и его сестры Карины Милей, которая занимает пост генсекретаря администрации главы государства. Также ордер выдан на министра безопасности Патрисию Бульчир. Об этом заявил в эфире телеканала VTV генпрокурор Тарек Уильям Сааб, его слова приводит РИА Новости.

Ведомство назначило двух прокуроров по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur. Аргентинский лидер и еще двое фигурантов подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отчуждении собственности, выведении воздушного судна из стоя, отмывании денег и незаконном лишении свободы.

Грузовой Boeing 747 венесуэльской компании Emtrasur был арестован в аргентинском аэропорту в 2022 году. В начале 2024 года суд решил передать воздушное судно в США. Впоследствии конфискованный самолет был уничтожен.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

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