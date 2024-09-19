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17:43, 19 сентября 2024Ценности

Прославившаяся во время Игр-2024 девушка-стрелок снялась для модного журнала

Прославившаяся во время Игр-2024 девушка-стрелок Ким Е Джи снялась для Vogue

Фото: Jaekwang Oh / Vogue Korea

Прославившаяся во время Олимпийских игр 2024 года девушка-стрелок Ким Е Джи из Южной Кореи снялась для местной версии модного журнала Vogue. Соответствующие фото появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 31-летняя спортсменка предстала в специальных очках и с пистолетом. При этом она выбрала черный тренировочный костюм, который состоял из укороченной кофты, обнажавшей живот, и брюк на резинке. Также знаменитость надела бейсболку, вставила серьги в проколотые в различных местах уши, накрасила ногти черным лаком и подвела веки карандашом аналогичного оттенка.

Кроме того, олимпийская призерка примерила серую юбку-карго в сочетании с дутым жилетом и сапогами на высоких каблуках и джинсовые шорты-бермуды с бежевой курткой и массивными кроссовками.

Ким Е Джи на Играх в Париже завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Она также является победительницей Кубка мира — 2024 в Баку в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.

Во время Олимпиады-2024 спортсменка прославилась в интернете, после того как распространились фото и видео, где она выступает на состязаниях в черных узких брюках, ветровке Fila, специальной обуви марки Sauer, бейсболке и очках. В свободной руке девушка держала игрушечного слоненка своей пятилетней дочери.

В августе ставшая звездой Олимпийских игр 2024 года американская регбистка Илона Махер снялась топлес для обложки сентябрьского выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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      Алина Гостева
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