Ставшая звездой Игр-2024 регбистка снялась топлес для журнала

Ставшая звездой Олимпийских игр 2024 года американская регбистка Илона Махер снялась топлес для обложки сентябрьского выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit. Данное фото появилось на сайте издания.

28-летняя спортсменка предстала перед камерой с обнаженной грудью, прикрыв ее руками. При этом она надела на шею бронзовую медаль, которую завоевала в составе женской сборной.

Также знаменитость примерила несколько откровенных купальников. На одном из фото она позировала в полный рост в коричневом бикини, включавшем в себя топ на одно плечо и мини-стринги. Кроме того, знаменитость выбрала для фотосессии белый топ с миниатюрными чашками и V-образными трусами, а также синее и бежевое бикини в блестках.

Ранее в августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз также показала фигуру в бикини.