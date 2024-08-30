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11:52, 30 августа 2024Ценности

Ставшая звездой Игр-2024 регбистка снялась топлес для журнала

Фото: Ben Watts

Ставшая звездой Олимпийских игр 2024 года американская регбистка Илона Махер снялась топлес для обложки сентябрьского выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit. Данное фото появилось на сайте издания.

28-летняя спортсменка предстала перед камерой с обнаженной грудью, прикрыв ее руками. При этом она надела на шею бронзовую медаль, которую завоевала в составе женской сборной.

Также знаменитость примерила несколько откровенных купальников. На одном из фото она позировала в полный рост в коричневом бикини, включавшем в себя топ на одно плечо и мини-стринги. Кроме того, знаменитость выбрала для фотосессии белый топ с миниатюрными чашками и V-образными трусами, а также синее и бежевое бикини в блестках.

Ранее в августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз также показала фигуру в бикини.

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      Карина Черных
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