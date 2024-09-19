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12:11, 19 сентября 2024Россия

Путин направил приветствия участникам Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС 2024, тема которого звучит как «Право на страже справедливого мира». Слова главы государства в четверг, 19 сентября, приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что данная тема соответствует приоритетам российского председательства в объединении и отвечает общему настрою государств-участниц, которые хотят формировать демократический многополярный миропорядок, основывающийся на четких и обязательных для всех правовых нормах.

Путин заявил, что прямое неформальное общение между пользующимися авторитетом учеными-правоведами и практикующими юристами из стран БРИКС становится все более востребованным.

Президент напомнил, что в повестке дня форума широкий круг важных вопросов. «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», — заключил глава государства.

IX Юридический форум стран БРИКС пройдет с 19 по 20 сентября в Москве на площадке Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Предполагается, что мероприятие также посетят юристы из Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии — новых членов БРИКС.

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