Путин направил приветствия участникам Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС 2024, тема которого звучит как «Право на страже справедливого мира». Слова главы государства в четверг, 19 сентября, приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что данная тема соответствует приоритетам российского председательства в объединении и отвечает общему настрою государств-участниц, которые хотят формировать демократический многополярный миропорядок, основывающийся на четких и обязательных для всех правовых нормах.

Путин заявил, что прямое неформальное общение между пользующимися авторитетом учеными-правоведами и практикующими юристами из стран БРИКС становится все более востребованным.

Президент напомнил, что в повестке дня форума широкий круг важных вопросов. «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», — заключил глава государства.

IX Юридический форум стран БРИКС пройдет с 19 по 20 сентября в Москве на площадке Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Предполагается, что мероприятие также посетят юристы из Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии — новых членов БРИКС.