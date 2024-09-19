Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Южной Осетией

Путин внес в ГД на ратификацию договор о сотрудничестве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией. Это следует из информации, опубликованной на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года. Договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятие закона о ратификации договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Россия и четыре другие страны, входящие в ООН, официально признали независимость Южной Осетии. Грузия не признает независимость республики, что делает эту территорию частично признанной страной.