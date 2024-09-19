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18:43, 19 сентября 2024Путешествия

Раскрыто самое выгодное время для отдыха «все включено» в Египте

АТОР: в конце ноября цены на туры «все включено» в Египет вдвое ниже октябрьских

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В конце ноября и начале декабря цены на туры «все включено» в Египет почти вдвое ниже октябрьских. Самое выгодное время для отдыха в этой популярной курортной стране раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, недельные пакетные туры с вылетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочных отелях по системе «все включено» начинаются от 202 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочных с «ультра все включено» — от 231 тысячи рублей на двоих, а в люксовых — от 359 тысяч рублей на двоих.

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При этом аналогичные туры с вылетом 27 ноября с проживанием в четырехзвездочных отелях можно найти от 111 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочных — от 140 тысяч рублей на двоих, а в люксовых — от 192 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, у туроператора Coral Travel можно найти новогодние недельные туры «все включено» с вылетом 27 декабря от 164 тысяч рублей на двоих. В АТОР предупредили, что после новогодних праздников в январе цены вновь резко упадут.

Ранее Египет вошел в тройку наиболее часто посещаемых россиянами стран летом 2024. На первом месте оказалась Турция, а на втором — Китай.

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      Алина Черненко
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