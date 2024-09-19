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07:58, 19 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанных за массовую драку в Ярославской области

Задержанные за массовую драку приехали на разборки в Тутаев из Рыбинска

Фото: Unsplash

Массовую драку со стрельбой, которая произошла в городе Тутаев в Ярославской области, организовала группа, прибывшая из Рыбинска. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По информации местного издания YarNews, в результате происшествия задержали от 15 до 20 человек. По данным Mash, задержаны 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах. Расстояние между Рыбинском и Тутаевом составляет около 50 километров.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия. УФСБ и МВД устроили «спецоперацию», местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.

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      Марина Совина
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