Раскрыты подробности о задержанных за массовую драку в Ярославской области

Массовую драку со стрельбой, которая произошла в городе Тутаев в Ярославской области, организовала группа, прибывшая из Рыбинска. Об этом написал Telegram-канал Mash.
По информации местного издания YarNews, в результате происшествия задержали от 15 до 20 человек. По данным Mash, задержаны 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах. Расстояние между Рыбинском и Тутаевом составляет около 50 километров.
Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия. УФСБ и МВД устроили «спецоперацию», местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.