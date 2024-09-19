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12:08, 19 сентября 2024Экономика

Режим ЧС из-за аномальных осадков ввели в российском регионе

Замгубернатора Пономаренко: в Красноярском крае введен режим ЧС из-за осадков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальных осадков. Об этом сообщил первый заместитель губернатора российского региона Сергей Пономаренко в своем Telegram-канале.

«По данным ФГБУ "Среднесибирское УГМС", в августе на территории большинства районов края были зафиксированы аномальные осадки, которые составили несколько месячных норм», — рассказал замглавы края.

Обильные дожди и переувлажненная почва повредили урожай аграриев — происходит прорастание зерна. По предварительным оценкам, пострадали посевы на площади 17 тысяч гектаров, сумма ущерба достигает 280 миллионов рублей.

«Введение режима чрезвычайной ситуации позволит оперативно привлекать органы управления и ресурсы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также позволит аграриям, у которых пострадали посевы, задействовать механизм получения страховых выплат и отмены штрафных санкций по полученным субсидиями в связи с недостижением целевых показателей по урожайности», — пояснил Пономаренко.

Ранее режим ЧС из-за интенсивных осадков ввели в Омской области. Тогда в регионе пришлось перенести кампанию по уборке урожая на более поздние сроки. Благодаря этому аграрии получили возможность подать заявление на получение страховой выплаты.

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      Нина Ташевская
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