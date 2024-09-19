Россияне стали реже посещать один вид магазинов

Focus Technologies: число покупателей в магазинах детских товаров упало на 11 %

По итогам первых восьми месяцев 2024 года посещаемость российских магазинов детских товаров упала в среднем на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О снижении интереса граждан к этому виду розничных торговых точек сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Focus Technologies.

В свою очередь, эксперты ресурса «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД») также зафиксировали снижение количества покупок в подобных магазинах. За отчетный период, добавили они, показатель сократился на девять процентов в годовом выражении. При этом негативный тренд наблюдается исключительно в офлайн-сегменте. В интернет-точках число чеков за это время продемонстрировало противоположную динамику и увеличилось на 19 процентов, резюмировали аналитики.

О смещении спроса покупателей детских товаров в онлайн заявил и глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, подобная тенденция оказывает сильное давление на традиционные розничные точки. На этом фоне профильные ретейлеры, как утверждают эксперты, вынуждены сокращать свое присутствие в торговых центрах (ТЦ) и переформатировать магазины.

За последнее время россияне стали реже интересоваться не только товарами для детей, но и приобретать себе новую одежду и обувь. Ранее «Ъ» со ссылкой на данные Focus Technologies сообщил о снижении числа покупателей в подобных магазинах на 10 процентов в летний сезон. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли растущую инфляцию и увеличение конкуренции после ухода ряда западных брендов с российского рынка.