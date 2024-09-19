Российский бизнесмен похитил выделенные на строительство школы 900 миллионов рублей

В Биробиджане бизнесмен похитил 900 млн руб., выделенных на строительство школы

В Еврейской автономной области следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 900 миллионов рублей при строительстве школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество») проходит глава строительного предприятия. Сейчас он находится в розыске.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год генеральный директор фирмы заключил соглашение с департаментом образования региона о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы в Биробиджане, рассчитанной на 1275 мест. В рамках этого соглашения бизнесмен получил грант на более чем 900 миллионов рублей. Фигурант обналичил эти деньги и скрылся.

Ранее Калининский районный суд Тюмени приговорил к пяти годам лишения свободы 39-летнего российского врача-офтальмолога за мошенничество.