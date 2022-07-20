Обманувшего 16 пациентов российского офтальмолога осудили на пять лет

В Тюмени врачу-офтальмологу суд дал пять лет за обман 16 пациентов на миллион рублей

Калининский районный суд Тюмени приговорил к пяти годам лишения свободы 39-летнего российского врача-офтальмолога за мошенничество. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд обязал его выплатить одному из потерпевших пять тысяч рублей и запретил заниматься врачебной деятельностью 2,5 года.

По данным ведомства, доктор частной клиники в Тюмени гарантировал клиентам восстановление зрения с помощью дорогих процедур, однако на самом деле никакого лечения не проводил. У мужчины было 16 пациентов, в том числе ветеран Великой Отечественной войны. Всего обманутые граждане заплатили ему почти миллион рублей.

Офтальмолог полностью признал вину и возместил клиентам ущерб.

19 июля сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении бывшего главного врача местного детского клинического психоневрологического диспансера. С 2009 по 2020 год она фиктивно трудоустроила в диспансер пять человек, получая за них деньги. За это время женщина похитила почти 10 миллионов рублей из государственного бюджета.