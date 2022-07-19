Бывшую главврача российского психдиспансера осудят за присвоение миллионов

В Новосибирске экс-главврача детского психдиспансера осудят за присвоение 10 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении бывшего главного врача местного детского клинического психоневрологического диспансера о присвоении денег. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2009 по 2020 год экс-главврач фиктивно трудоустроила в диспансер пятерых людей. Они получали зарплату, не выполняя обязанностей. За это время фигурантка похитила почти 10 миллионов рублей из государственного бюджета.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение в особо крупном размере») УК РФ. Обвиняемая возместила ущерб в размере 8,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (ЛГУ) за хищение денежных средств вуза.