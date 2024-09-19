Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:14, 19 сентября 2024Силовые структуры

Российского студента задержали по подозрению в оправдании украинских террористов

СК РФ: в Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Приморском крае задержали студента по подозрению в оправдании украинской террористической организации. Об этом сообщает в Telegram-канале Следственное управление Следственного комитета по региону.

Отмечается, что 19-летний россиянин обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 29 сентября 2023 года молодой человек разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность запрещенного в России и признанного террористическим украинского военизированного формирования.

16 сентября сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с «Легионом "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что «план победы» Украины полностью готов. Киев не раскрыл его детали, но некоторые пункты известны

      Легенда американского баскетбола продал дом после 12 лет поисков покупателя

      Женщина нашла личный дневник мужа сестры и узнала многолетнюю тайну

      Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам

      Признанная идеальной женщиной модель Playboy пожаловалась на отсутствие подруг

      Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

      Российского студента задержали по подозрению в оправдании украинских террористов

      ВСУ предупредили о «катастрофе» в Курской области

      Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Хавьера Милея

      Российский посол объяснил вызов в МИД Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше