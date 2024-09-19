Российского студента задержали по подозрению в оправдании украинских террористов

СК РФ: в Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

В Приморском крае задержали студента по подозрению в оправдании украинской террористической организации. Об этом сообщает в Telegram-канале Следственное управление Следственного комитета по региону.

Отмечается, что 19-летний россиянин обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 29 сентября 2023 года молодой человек разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность запрещенного в России и признанного террористическим украинского военизированного формирования.

16 сентября сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с «Легионом "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).

