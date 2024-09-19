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11:26, 19 сентября 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания Utair запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Авиакомпания Utair запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Забронировать билеты по выгодным ценам можно с 16 по 30 сентября, а улететь по выбранным направлениям — с 11 ноября 2024 года по 16 февраля 2025-го. Уточняется, что скидки доходят до 50 процентов.

Дисконт распространяется на перелеты из Москвы в Минеральные Воды и Сочи и обратно, а также из Тюмени, Сургута и Грозного в Дубай.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года авиабилет из Сочи в Москву обошелся россиянам по цене чашки кофе — в 345 рублей. Среди других самых дешевых маршрутов оказались перелеты из Сочи в Новосибирск, Тюмень и Казань.

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      Мария Борисова
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