Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания Utair запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания Utair запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Забронировать билеты по выгодным ценам можно с 16 по 30 сентября, а улететь по выбранным направлениям — с 11 ноября 2024 года по 16 февраля 2025-го. Уточняется, что скидки доходят до 50 процентов.

Дисконт распространяется на перелеты из Москвы в Минеральные Воды и Сочи и обратно, а также из Тюмени, Сургута и Грозного в Дубай.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года авиабилет из Сочи в Москву обошелся россиянам по цене чашки кофе — в 345 рублей. Среди других самых дешевых маршрутов оказались перелеты из Сочи в Новосибирск, Тюмень и Казань.