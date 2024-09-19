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16:56, 19 сентября 2024Россия

Самоходный дрон-пулемет ВСУ в Курской области сняли на видео

ВСУ начали применять наземные дроны с пулеметами в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области. Одну из таких боевых машин удалось снять на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах бронированное шасси с установленным на нем пулеметом лавирует между установленных на дороге мин, благополучно объезжая их. Затем аппарат удается подбить.

По данным канала, беспилотник оборудован пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Он атаковал одну из позиций российских войск в курском приграничье.

В начале сентября ВСУ впервые применили по российским бойцам «дрон-дракон», поражающим элементом которого является емкость с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Этот состав был разработан в конце XIX века в Германии и использовался в обеих мировых войнах. В России выразили сомнения в эффективности нового украинского оружия.

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      Алан Босиков
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