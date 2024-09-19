Схрон с 12 тысячами патронов и 170 гранатами нашли в ЛНР

В ЛНР полиция нашла схрон с 12 тысячами патронов и 170 гранатами

В Краснодонском округе Луганской народной республики (ЛНР) сотрудники полиции нашли крупный схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Тайник находился на открытом участке в селе Лысое. В нем оказалось более 12 тысяч патронов различного калибра, 171 граната, пять мин, 30 запалов УРГЗМ, три взрывателя, РПГ-30 и тротиловая шашка. Боеприпасы уничтожили на месте.

Ранее сообщалось, что в ЛНР полиция и ФСБ нашли в лесу схрон с 10 тысячами патронов и 734 боеприпасами.