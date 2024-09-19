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20:19, 19 сентября 2024Мир

Стала известна дата встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Белый дом: Байден встретится с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден 26 сентября примет в Вашингтоне украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря американского правительства Катрин Жан-Пьер, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вице-президент Харрис также отдельно встретится с президентом Зеленским в Белом доме», — говорится в заявлении.

Уточняется, что лидеры обсудят российско-украинский конфликт, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США. Кроме того, Байден и Харрис подчеркнут свою непоколебимую приверженность поддержке Киева.

Ранее стало известно, что Харрис планировала встречу с Зеленским в Белом доме на будущей неделе. Отмечается, что кандидат на пост президента США таким образом хочет расширить свой «внешнеполитический профиль».

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      Дарья Балацкая
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