Стала известна дата встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Белый дом: Байден встретится с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне

Президент США Джо Байден 26 сентября примет в Вашингтоне украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря американского правительства Катрин Жан-Пьер, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вице-президент Харрис также отдельно встретится с президентом Зеленским в Белом доме», — говорится в заявлении.

Уточняется, что лидеры обсудят российско-украинский конфликт, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США. Кроме того, Байден и Харрис подчеркнут свою непоколебимую приверженность поддержке Киева.

Ранее стало известно, что Харрис планировала встречу с Зеленским в Белом доме на будущей неделе. Отмечается, что кандидат на пост президента США таким образом хочет расширить свой «внешнеполитический профиль».