Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис запланировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, она хочет расширить свой «внешнеполитический профиль». Источники рассказали, что среди целей Зеленского во время поездки в США — добиваться членства в НАТО и Евросоюзе, а также просить постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы».

До этого встречу с украинским лидером допустил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее The Washington Post сообщила, что Харрис предупреждала Зеленского о грядущем начале СВО в феврале 2022 года за несколько дней до ее начала.