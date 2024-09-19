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05:15, 19 сентября 2024Мир

Харрис запланировала встречу с Зеленским

Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Craig Hudson / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис запланировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, она хочет расширить свой «внешнеполитический профиль». Источники рассказали, что среди целей Зеленского во время поездки в США — добиваться членства в НАТО и Евросоюзе, а также просить постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы».

До этого встречу с украинским лидером допустил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее The Washington Post сообщила, что Харрис предупреждала Зеленского о грядущем начале СВО в феврале 2022 года за несколько дней до ее начала.

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      Сергей Грехов
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