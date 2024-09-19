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11:10, 19 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об успехах российских военных в Запорожской области

Рогов: российские военные добились успехов на ореховском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные добились успехов на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, солдаты Вооруженных сил (ВС) России улучшили свои позиции по переднему краю в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Марфополь. Рогов уточнил, что в результате на данном участке фронта увеличилась серая зона, а бойцы армии Украины были вынуждены отступить.

17 сентября стало известно о расширении российскими военными линии контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. Так, ВС России продвинулись на степногорском направлении примерно на полкилометра.

Ранее сообщалось о срыве трех ротаций Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Армия Украины пыталась провести их в районе Малой Токмачки.

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      Екатерина Грищенко
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