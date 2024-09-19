Столтенберг назвал членство в НАТО гарантией мира на Украине

Лучшей гарантией мира и безопасности на Украине может стать членство республики в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с немецкими СМИ, сообщается на сайте организации.

«Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса», — заявил генсек.

При этом Столтенберг убежден, что для обеспечения устойчивого мира Украину необходимо снабдить оружием, а предоставить гарантии безопасности должны «ведущие союзники, включая США». Кроме того, для членства в НАТО Киеву следует получить одобрение всех членов альянса и завершить конфликт.

Ранее Столтенберг заявил, что у Киева якобы имеется законное право атаковать цели на территории России. Также он указал, что союзники Киева должны сами — без привлечения НАТО — определиться, какие применять ограничения по отношению к поставляемому Украине оружию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что показное желание генсека не принимать всерьез заявление президента России Владимира Путина о последствиях в случае ударов западным оружием по российской территории является провокацией.

