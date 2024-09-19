Центробанки стран БРИКС провели первые киберучения

Банк России: в первых киберучениях стран БРИКС приняли участие семь Центробанков

В прошедших в Татарстане первых международных киберучениях стран БРИКС приняли участие представители Центробанков семи стран объединения, сообщил Банк России.

Мероприятие, предусмотренное планом мероприятий председательства РФ в БРИКС, состоялось с 16 по 19 сентября на территории Университета «Иннополис», говорится в материалах.

Отмечается, что каждая команда стран-участников расследовала свой инцидент и восстанавливала всю цепочку атаки, чтобы выйти на след злоумышленников, а один из сценариев компьютерной атаки предусматривал, что условные злоумышленники атаковали финансовую организацию через уязвимость в инфраструктуре ее провайдера. Также в ходе учений состоялся обмен опытом реагирования на незаконные внешние воздействия и применения мер по защите информации.

Ранее в России заявили, что проект независимой цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС находится в хорошей стадии подготовки. В числе проектов, над которыми ведется работа, глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета объединения Андрей Михайлишин назвал общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс.