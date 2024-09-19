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15:42, 19 сентября 2024Из жизни

Укравшего сокровища викингов мужчину приговорили к дополнительному тюремному сроку

В Британии мужчина присвоил сокровища викингов и попал за решетку на десять лет

Фото: West Mercia Police

Мужчина из Британии присвоил древние сокровища стоимостью в миллионы фунтов стерлингов и попал за решетку. Об этом пишет BBC News.

В 2015 году Джордж Пауэлл и его напарник Лейтон Дэвис наткнулись на древний клад викингов, когда прочесывали с металлоискателями окрестности города Ай в графстве Херефордшир. Среди сокровищ оказались золотое кольцо IX века, браслет с головой дракона, серебряный слиток, датируемый V веком хрустальный кулон и более 300 монет, среди которых были те, что относятся к периоду правления короля Альфреда Великого. Общая стоимость находки оценивалась в три миллиона фунтов стерлингов (345 миллионов рублей). Мужчины не стали декларировать сокровища, чтобы получить не половину их стоимости, а всю сумму целиком. Они попытались тайно продать их коллекционерам.

Несмотря на предосторожности, их раскрыли. В 2019 году Пауэлла приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Дэвису дали пять лет тюрьмы. В декабре 2022 года суд потребовал, чтобы Пауэлл выплатил более 800 тысяч фунтов стерлингов (92 миллиона рублей), а Дэвис — порядка 600 тысяч фунтов стерлингов (71,4 миллиона рублей). Однако в итоге укравшие сокровища кладоискатели не вернули деньги. Обоих приговорили к дополнительному тюремному сроку в пять лет. В общей сложности мужчины проведут в тюрьме десять лет.

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      Антонина Черташ
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