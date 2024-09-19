В Азербайджане ответили на обвинения в этнических чистках

В МИД Азербайджана назвали выезд армян из Карабаха добровольным

Выезд этнических армян с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР) является их добровольным решением. Об этом заявил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает издание «Sputnik Азербайджан».

По словам дипломата, термины «нападение на "Нагорный Карабах"» и «этническая чистка» являются неприемлемыми для азербайджанской стороны. Гаджизаде добавил, что действия Вооруженных сил Азербайджана на суверенных территориях республики 19-20 сентября 2023 года полностью соответствовали нормам международного права. Слова представителя МИД Азербайджана является ответом на заявление Армении об этнической чистке в НКР.

Гаджизаде добавил, что главной задачей военных действий на территории Карабаха в сентябре 2023 года было «противодействие поведению Армении, которая не отказалась от необоснованных территориальных претензий в отношении Азербайджана и продолжает агрессивную политику».

В августе глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что конституция Армении с пунктом о Нагорном Карабахе является главным препятствием для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Позже Никол Пашинян ответил, что у Республики Армения нет территориальных претензии к Азербайджану.

Ранее в МИД Армении заявили о том, что исход армян из Карабаха является этнической чисткой со стороны Азербайджана.