В Болгарии опровергли причастность к поставкам пейджеров в Ливан

В Болгарии опроверли причастность к поставкам взорвавшихся пейджеров в Ливан

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло причастность страны к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Через территорию Болгарии с указанными товарами таможенные операции не проводились», — заявили в агентстве, отметив, что вместе с профильными ведомствами начата проверка «относительно причастности зарегистрированной в Болгарии компании».

Ранее ТАСС со ссылкой на венгерское издание Telex сообщило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры могли быть закуплены у тайваньской компании Gold Apollo болгарской компанией Norta Global Ltd.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.