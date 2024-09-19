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12:50, 19 сентября 2024Мир

В Болгарии опровергли причастность к поставкам пейджеров в Ливан

В Болгарии опроверли причастность к поставкам взорвавшихся пейджеров в Ливан

Фото: Ali Abdul Hassan / AP

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло причастность страны к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Через территорию Болгарии с указанными товарами таможенные операции не проводились», — заявили в агентстве, отметив, что вместе с профильными ведомствами начата проверка «относительно причастности зарегистрированной в Болгарии компании».

Ранее ТАСС со ссылкой на венгерское издание Telex сообщило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры могли быть закуплены у тайваньской компании Gold Apollo болгарской компанией Norta Global Ltd.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.

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      Виктория Кондратьева
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